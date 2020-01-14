2020-01-14T17:04:28+03:00
Общество

Фонд онколога Андрея Павленко приостановил прием пожертвований

Это сделано из-за переоформления документов, потом все возобновится
Петр КИБЕР
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Фонд Андрея Павленко временно перестал принимать платежи.Фонд Андрея Павленко временно перестал принимать платежи.Фото: СОЦСЕТИ
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Благотворительный фонд онколога Андрея Павленко временно приостановил прием пожертвований. Причиной стало переоформление документов. Об этом говорится в сообщении на странице организации в «Инстаграме».

- Дорогие друзья, спасибо вам за огромную поддержку в связи с уходом Андрея Николаевича. В настоящий момент идет реорганизация и переоформление документов Фонда. Благодарим за желание поддержать проекты Cancer Fund, Андрей приложил много усилий, чтобы они состоялись, - сообщает команда Фонда, добавляя, что о возобновлении приема платежей будет объявлено дополнительно.

Напомним, что Фонд был создан петербургским онкологом Андреем Павленко, которому в 2018 году был поставлен диагноз «рак желудка третьей стадии». Медик начал бороться с болезнью и попутно в интернете вел блог, в котором рассказывал о методах лечения онкологии.

Для популяризации просветительской информации о заболевании он и его друзья основали благотворительую организацию Cancer Fund.

К сожалению, болезнь победила и 5 января 2020 года Андрей Павленко умер. После его смерти на интернет-платформе «Такие дела» был организован еще один благотворительный проект - грант, средства с которого пойдут на публикацию работ о лечении рака и поддержку семьи онколога. здесь прием средств продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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