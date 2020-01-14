Планировку у развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом сделают к лету 2021 года

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:27:46+03:00

Для строительства развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом к лету 2021 года разработают документацию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Проект планировки территории у долгожданной развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом должны сделать к лету к лету 2021 года. Так значится в документе, опубликованном на сайте Смольного от имени городского комитета по градостроительству и архитектуре. Что касается самой развязки, то подрядчика для нее должны выбрать уже в середине февраля.

- Работы обойдутся в 8,1 миллиарда рублей, строительство должно начаться в 2020 году. Развязку построят по аналогии с Пулковско-Дунайской, - пишет газета «Петербургский дневник».

Готовый объект, который должен избавить пересечение двух крупных магистралей от пробок, обещают сдать в 2023 году.

Кроме развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом, до конца января власти Петербурга определятся с еще двумя дородными объектами.

Дирекция транспортного строительства определит подрядчиков строительства южного и северного съездов от «Лахта Центра» к Приморскому шоссе и улице Савушкина. На их создание потратят 3,8 миллиарда рублей.

А 3,9 миллиарда направят реконструкцию Петрозаводского шоссе - подарок жителям Колпино.

ИСТОЧНИК KP.RU