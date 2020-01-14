На мать из Гатчины, задушившую бывшего мужа, возбудили дело об убийстве
Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчины в городе Гатчина. Подозреваемой стала 36-летняя женщина, его бывшая жена. По ее рассказу, убийство произошло из-за того, что она защищала своих детей, в частности свою 16-летнюю дочь, которую пьяный экс-супруг пытался изнасиловать.
- По данным следствия, в ночь на 14 января 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, через балконную дверь проник в квартиру на одной из улиц города Гатчина, где проживала его сожительница с детьми. В ходе выяснения отношений подозреваемая задушила мужчину, - сообщили в следственном комитете.
На данный момент следствие проверяет показания подозреваемой многодетной матери о том, что убитый мужчина напал на нее и ее 16-летнюю дочь. Спасая своего ребенка, женщина задушила агрессивного экс-мужа поясом от халата.
В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU