2020-01-14T17:31:03+03:00
Происшествия

На мать из Гатчины, задушившую бывшего мужа, возбудили дело об убийстве

Женщина накинула петлю на шею мужчине, спасая дочь от изнасилования
Лилия КОЗЛОВА
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На многодетную мать из Гатчины, которая защищала дочь от изнасилования экс-супругом, завели уголовное дело об убийствеНа многодетную мать из Гатчины, которая защищала дочь от изнасилования экс-супругом, завели уголовное дело об убийствеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчины в городе Гатчина. Подозреваемой стала 36-летняя женщина, его бывшая жена. По ее рассказу, убийство произошло из-за того, что она защищала своих детей, в частности свою 16-летнюю дочь, которую пьяный экс-супруг пытался изнасиловать.

- По данным следствия, в ночь на 14 января 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, через балконную дверь проник в квартиру на одной из улиц города Гатчина, где проживала его сожительница с детьми. В ходе выяснения отношений подозреваемая задушила мужчину, - сообщили в следственном комитете.

На данный момент следствие проверяет показания подозреваемой многодетной матери о том, что убитый мужчина напал на нее и ее 16-летнюю дочь. Спасая своего ребенка, женщина задушила агрессивного экс-мужа поясом от халата.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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