2020-01-14T20:25:22+03:00
Происшествия

Проспект Непокоренных вновь подтопило после очередного прорыва трубы

Вытекание воды случилось недалеко от зоны производства работ по замене другого аварийного участка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ремонтным бригадам вновь прибавилось работы после очередного прорыва трубы на проспекте Непокоренных.Ремонтным бригадам вновь прибавилось работы после очередного прорыва трубы на проспекте Непокоренных.Фото: Олег ЗОЛОТО
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14 января проспект Непокоренных в Петербурге вновь подтопило из-за нового прорыва трубы. Напомним, 12-го числа там образовалась воронка диаметром около восьми метров. Проезжая часть тут же превратилась в реку. Все это время жители ближайших домов сидели без воды. Серьезную коммунальную аварию устранили к ночи.

Затем работники «Водоканала» принялись менять злосчастную трубу. Однако во время гидравлических испытаний произошла новая беда.

- 14 января в 18:40 бригада «Водоканала» обнаружила вытекание на существующем водоводе в проезжей части дороги вне зоны производства работ по замене другого аварийного участка трубопровода диаметром 900 мм. В 19:00 вытекание оперативно локализовали. Все абоненты сейчас с водой, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Сейчас на месте находятся 4 рабочих бригады. Работы у них немало – необходимо отвести воду с прилегающих территорий, организовать дорожное движение в штатном режиме и продолжить ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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