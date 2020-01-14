МЧС предупреждает петербуржцев о резком усилении ветра 15 января

14 Янв. 2020 2020-01-14T21:16:26+03:00

Спасатели МЧС советуют петербуржцам быть осторожными в сильно ветреный день 15 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В город заглянут порывы ветра от 15 до 17 м/с

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МЧС Петербурга предупреждает горожан о резком усилении ветра в среду 15 января. Спасатели ссылаются на синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Они традиционно советуют избегать на улицах шатких рекламных щитов, деревьев и дорожных знаков.

- 15 января в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра от 15 до 17 метров в секунду. Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации в городе круглосуточно действует телефон горячей линии 8(812) 299-99-99, - беспокоится пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что в среду 15 января ночью в Северной столице будет идти мокрый снег, который сменится на дождь утром и днем. Атмосферное давление понизится. К сильным порывам ветра добавится неплохое потепление – днем ожидается от +5 до +7 градусов по Цельсию. «КП-Петербург» напоминает, что в староновогоднюю неделю в городе может обновиться температурный рекорд 45-летней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU