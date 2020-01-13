2020-01-13T19:17:33+03:00
Общество

В Петербурге может обновиться температурный рекорд 45-летней давности

Синоптики считают, что всю староновогоднюю неделю в городе будет экстремально тепло
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербург продолжает бить температурные рекорды в аномально теплую зиму.Петербург продолжает бить температурные рекорды в аномально теплую зиму.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Староновогодняя неделя в Петербурге преподнесет немало сюрпризов для горожан. Помимо шквального ветра и мокрого снега, в Северной столице будет экстремально тепло. Ранняя «весна» вызвана теплым сектором глубокого североатлантического шторма, который сместился с Норвежского моря на Кольский полуостров, и субтропическим воздухом.

- На неделе с 13 по 19 января в Петербурге среднесуточная температура на 10-14 градусов превысит климатическую норму. Осадки прогнозируются в виде дождя. 15-16 числа температура достигнет от +6 до +7 градусов по Цельсию. Будут обновлены рекорды тепла, установленные в 1975 году, (+5,5 и +5,4 соответственно). Вероятно, эти дни станут самыми теплыми в январе, - сообщает сервис «Гисметео».

Этой аномально теплой зимой петербуржцев уже не удивишь. Например, в Рождество в городе начали распускаться цветы на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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