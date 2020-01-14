2020-01-14T23:16:42+03:00
Общество

Пункты приема елок в Петербурге превращаются в грязные свалки

Жители разных районов Петербурга жалуются, что выброшенные елки никто не вывозит
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петербуржцы жалуются на захламление пунктов сбора елок. Фото: moika78.ru/Николай ОвсянниковПетербуржцы жалуются на захламление пунктов сбора елок. Фото: moika78.ru/Николай Овсянников
Изменить размер текста:

Жители Петербурга жалуются на то, что городские пункты приема елок постепенно превращаются в настоящие помойки или даже «кладбища». С наступлением Старого Нового года, горожане активнее выбрасывают своих новогодних красавиц. Однако не все елки оперативно вывозят даже со специальных мест сбора, не говоря о стихийных свалках.

- В темноте (а многие горожане решают избавиться от старых елок именно после работы) понять, что ты пришел в пункт приема елок сложно, поскольку многие из них никак не обозначены. При этом из трех подобных точек сотрудника удалось найти только в одной из них. Пункты Калининского района, где сбор организует сама администрация, муниципалы и ЖКС №1 больше походят на помойки, - пишет «Мойка78».

Напомним, что елки очень ждут в центре помощи диких животных «Велес» и конном клубе «Кентаврик», где из них сделают подстилки. Зелеными красавицами уже завалили Ленинградский зоопарк, куда их привезли под 500 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пункты приема елок в Петербурге превращаются в грязные свалки
В Выборгском заливе спасли тонущих рыбаков, застрявших в ледяной пучине
Суд отправил в тюрьму на 8 лет петербуржца, забившего до смерти жену после замечаний о пьянстве
За новогодние праздники трафик на М-11 в сторону Петербурга увеличился на 21%
МЧС предупреждает петербуржцев о резком усилении ветра 15 января
В Петербурге потратят почти 1,5 млн рублей на концерты для мигрантов
Проспект Непокоренных вновь подтопило после очередного прорыва трубы
Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный
В Петербурге хотят усилить контроль за парковкой на газонах
В Петербурге существенно выросло число банкротов за 2019 год
В Петербурге решат вопрос с «сиротским гетто»
Стая краснокнижных лебедей поселилась в Финском заливе рядом с дамбой
Юных неонацистов из Петербурга, избивших человека за цвет шнурков, оштрафовали
Житель Ленобласти, который насиловал и снимал порно со своей 11-летней дочерью, отправится в тюрьму на 14 лет
На мать из Гатчины, задушившую бывшего мужа, возбудили дело об убийстве
Планировку у развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом сделают к лету 2021 года
Подозреваемый в изнасиловании петербургской студентки оказался бывшим стажером полиции