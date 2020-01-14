Пункты приема елок в Петербурге превращаются в грязные свалки

14 Янв. 2020 2020-01-14T23:16:42+03:00

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Жители Петербурга жалуются на то, что городские пункты приема елок постепенно превращаются в настоящие помойки или даже «кладбища». С наступлением Старого Нового года, горожане активнее выбрасывают своих новогодних красавиц. Однако не все елки оперативно вывозят даже со специальных мест сбора, не говоря о стихийных свалках.

- В темноте (а многие горожане решают избавиться от старых елок именно после работы) понять, что ты пришел в пункт приема елок сложно, поскольку многие из них никак не обозначены. При этом из трех подобных точек сотрудника удалось найти только в одной из них. Пункты Калининского района, где сбор организует сама администрация, муниципалы и ЖКС №1 больше походят на помойки, - пишет «Мойка78».

Напомним, что елки очень ждут в центре помощи диких животных «Велес» и конном клубе «Кентаврик», где из них сделают подстилки. Зелеными красавицами уже завалили Ленинградский зоопарк, куда их привезли под 500 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU