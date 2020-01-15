Семак рассказал о состоянии Малкома и Кокорина на тренировочном сборе «Зенита» в межсезонье

15 Янв. 2020 2020-01-15T01:37:02+03:00

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Полноценно стартовал первый тренировочный сбор «Зенита» в межсезонье в начале 2020 года. Отпуск у петербургских футболистов закончился 10 января, они уже прошли традиционный медосмотр, на котором особенно был хорош Дзюба, изображавший злодея из комиксов о Бэтмене. На сборах нет Матиаса Краневиттера, трудоустройство которого зависит от агента, Эмануэля Мамманы, проходящего лечение, а также Бранислава Ивановича, задерживающегося по личным обстоятельствам.

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака завалили вопросами о состоянии и других футболистов с громкими именами. По его словам, Александр Кокорин уже тренируется наравне со всеми другими в общей группе. Но наигрывать его со звездным Малкомом пока преждевременно.

- Что касается бразильца, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на 100%. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, а какие-то индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет, - передает слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что на первых сборах зенитовцы сыграют товарищеские матчи 21 и 25 января. Имя первого соперника пока неизвестно, а вот вторым станет «РБ Зальцбург».

ИСТОЧНИК KP.RU