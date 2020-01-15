2020-01-15T16:22:43+03:00
Общество

Мединский пообещал, что новый глава «Ленфильма» понравится петербуржцам

Пока называть фамилию кандидата глава Минкультуры не готов
Петр КИБЕР
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Фигура нового директора "Ленфильма" должна понравиться всем.Фигура нового директора "Ленфильма" должна понравиться всем.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новость об отставке руководителя старейшей российской киностудии - «Ленфильма», всколыхнуло петербургскую общественность перед самым Новым годом. 24 декабря министр культуры Владимир Мединский заявил, совет директоров киностудии решил прекратить полномочия Эдуарда Пичугина. А теперь глава Минкульта пообещал, что новый руководитель «Ленфильма» придется жителям Петербурга по душе.

- Внесена кандидатура, совет директоров единогласно поддержал. Я бы не хотел сейчас озвучивать. Могу сказать, что она стопроцентно понравится всем петербуржцам и деятелям кино, - приводит слова Мединского ТАСС.

По словам министра культуры, кандидат был предварительно согласован с властями Санкт-Петербурга, Советом кинематографистов, кино- и видеопроизводителями. Все сказали «да».

Мединский отметил, что для ведомства было крайне важно получить одобрение профессионального сообщества. Окончательной датой, когда будет названа фамилия, стоит 30 марта. Главной задачей нового директора «Ленфильма» будет выведение студии из долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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