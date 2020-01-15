2020-01-15T16:20:21+03:00
Общество

Новый год все: На Дворцовой площади начали разбирать елку

Всего за день от главного символа праздника практически ничего не осталось
Петр КИБЕР
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На Дворцовой площади разбирают елку.На Дворцовой площади разбирают елку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новый год закончился. Официально. С 14 января в Петербурге начали снимать праздничные украшения. Сначала рабочие убрали елку на Невском проспекте у Гостиного двора, а теперь взялись за «деревце» на Дворцовой площади.

- Большая часть елки уже разобрана. С нее сняли украшения, гирлянды и демонтируют ветки, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Так, со стороны арки Главного штаба елочка уже полностью «лысая». От 25-метровой конструкции остался один каркас. Сегодня полностью разобрать символ Нового года рабочие скорее всего не успеют, но завтра от примет праздника не останется и следа.

Напомним, что сейчас, как и последние шесть лет на Дворцовой стоит искусственное дерево - ель «Уральская». Тогда так решили горожане. Однако теперь предлагается вернуть в центр Петербурга настоящую, живую красавицу. Это может произойти уже под новый 2021-й год.

Елочка почти все. Возможно совсем все. Под 2021-й год здесь могут поставить живое дерево. Фото: Олег ЗОЛОТО

Елочка почти все. Возможно совсем все. Под 2021-й год здесь могут поставить живое дерево.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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