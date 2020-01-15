Следователи Карелии заинтересовались родителями, прокатившимися по льду озера с ребенком в коляске

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:21:39+03:00

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Следственный комитет РФ по Республике Карелия заинтересовался семейной парой, которая прокатилась на коньках по льду Онежского озера со своим малышом в коляске. Напомним, молодая семья рассказала о своем экстремальном путешествии до острова Кижи в соцсетях. По их словам, 22-километровая прогулка по льду толщиной 5 сантиметров прошла безопасно, поскольку они обходили полыньи.

- В СМИ распространяются сообщения о факте передвижения семейной пары на коньках с малолетним ребенком в коляске по льду Онежского озера от поселка Великая Губа до острова Кижи в Медвежьегорском районе при сложной ледовой обстановке. Эту информацию подтвердит или опровергнет доследственная проверка, которая уже организована. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Карелия.

Также молодую семейную пару осудил и местный детский омбудсмен, который тоже проводит проверку. Однако Уполномоченный по правам ребенка предположил, что никакого опасного путешествия могло и не быть – мол, вся история нечестная реклама и фейк.

ИСТОЧНИК KP.RU