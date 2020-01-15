2020-01-15T19:45:52+03:00
Авто

Из-за строительства развязки ЗСД с 16 января в Петербурге ограничат проезд по Планерной улице

Работы продлятся по 29 января
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят за 4,1 млрд рублей к декабрю 2021 года.Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят за 4,1 млрд рублей к декабрю 2021 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга рассказала о новых ограничениях движения транспорта в городе. Уже с 16 января автолюбителям придется потесниться на Планерной улице из-за строительства транспортной развязки ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом. Работы продлятся по 29 января.

- Помимо этого, с 16 по 20 января закрывается движение для машин по Промышленной улице от Турбинной улицы до проспекта Стачек. Причина тому прокладка газопровода «ПетербургГазом». Маршруты объезда следующие – по улицам Турбинной, Промышленной, Севастопольской и Гладкова, а также по проспекту Стачек и улицам Оборонной и Турбинной, - информирует пресс-служба ГАТИ.

Напомним, развязка ЗСД с Шуваловским проспектом появится только к декабрю 2021 года. Ее построят за 4,1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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