Жена Сергея Семака рассказала, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки

16 Янв. 2020 2020-01-16T00:41:29+03:00

Семак вместе с супругой проводил отпуск в Африке, где они познакомились с удивительными детьми со сложной судьбой. Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

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Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита», призналась, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки. Об этом она рассказала в ходе традиционных ответов на вопросы своих подписчиков в Instagram. Напомним, ранее Сергей и Анна, счастливые родители семерых детей, побывали в Африке во время отпуска для съемок документального фильма о детях-альбиносах.

- Уехав из Африки, я не могу думать ни о чем кроме этих детей. Уилсон, Табита, Надин, Рут, Зосеус, Эулина, Маринелла, Ракель - калейдоскоп лиц с пронзительными взрослыми глазами останется со мной навсегда. Каждую неделю в сезон дождей в деревне в Гвинеи-Бисау умирает ребенок оттого, что там нет медицины и влажность способствует болезням, - поделилась Анна Семак впечатлениями о поездки в своем Instagram.

Супруга Семака глубоко впечатлилась поездкой в Африку. Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Один из подписчиков нарочно хотел обидеть супругу наставника «Зенита» и спросил ее, нельзя ли лучше усыновлять русских ребят, на что получил ответ о том, что Анне становится больно за Россию после таких слов и глупых претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU