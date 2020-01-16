Жена Сергея Семака рассказала, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки
Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита», призналась, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки. Об этом она рассказала в ходе традиционных ответов на вопросы своих подписчиков в Instagram. Напомним, ранее Сергей и Анна, счастливые родители семерых детей, побывали в Африке во время отпуска для съемок документального фильма о детях-альбиносах.
- Уехав из Африки, я не могу думать ни о чем кроме этих детей. Уилсон, Табита, Надин, Рут, Зосеус, Эулина, Маринелла, Ракель - калейдоскоп лиц с пронзительными взрослыми глазами останется со мной навсегда. Каждую неделю в сезон дождей в деревне в Гвинеи-Бисау умирает ребенок оттого, что там нет медицины и влажность способствует болезням, - поделилась Анна Семак впечатлениями о поездки в своем Instagram.
Супруга Семака глубоко впечатлилась поездкой в Африку. Фото: instagram.com/annas_secret_garden
Один из подписчиков нарочно хотел обидеть супругу наставника «Зенита» и спросил ее, нельзя ли лучше усыновлять русских ребят, на что получил ответ о том, что Анне становится больно за Россию после таких слов и глупых претензий.
ИСТОЧНИК KP.RU