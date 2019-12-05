Тренер «Зенита» уедет в Африку с женой, где она хочет усыновить ребенка и снять документальный фильм

Семья главного тренера «Зенита» Сергея Семака - не самая обычная. И все благодаря его жене Анне. Супруги воспитывают семерых детей, в том числе приемную дочку с инвалидностью, которую они несколько лет назад взяли из приюта. Об этом даже есть книга. А теперь «глава» семьи намерена ехать в Африку, чтобы снять документальный фильм, помочь неграм-альбиносам и усыновить там еще одного ребенка. Муж отправится вместе с женой.

- С 12 декабря начнется наше африканское путешествие - мы с Сергеем и моей командой снимем документальный фильм о детях альбиносах, отвезем для них необходимые вещи, собранные неравнодушными людьми, - написала в «Инстаграме» Анна Семак.

В Гвинею-Бисау помогать маленьким африканцам супруги отправятся из Португалии, где «Зенит» проведет заключительный матч сезона в рамках Лиги Чемпионов с «Бенфикой».

Анна Семак мечтает помогать детям-альбиносам. Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Она сама отмечет, что ее главная цель сегодня - иметь возможность помогать людям и быть полезной: «не только тем кто рядом, но и тем кто далеко. Обнять весь мир, заботиться о Планете».

Ради того, чтобы делать чью-то жизнь легче и светлее, жена тренера «Зенита» готова не спать ночами и работать без выходных.

При этом еще одной целью поездки стоит желание взять в семью еще одного приемного ребенка, на этот раз с черного континента. Впрочем, не факт, что все получится прямо сейчас.

- Да, скорее всего я уеду домой без ребенка, чтобы подготовить документы, прислушиваясь к голосу сердца. Не исключаю, что почувствую - время еще не пришло, но одно я знаю точно - ступив на красную землю моя жизнь уже никогда не будет прежней, - пишет Анна Семак.

Сергей Семак уедет с женой в Африку прямо из Лиссабона, где "Зенит" проведет последний матч группового этапа Лиги Чемпионов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, в Африку супруги собираются ехать практически «дикарями» - без определенного маршрута и брони отелей: «Друзья в шоке от того, что мы летим даже без личных вещей. В чемоданах будет самое необходимое для детей». А вот прививки заранее они точно сделают: «Обязательно съезжу в больницу им. Боткина насчет прививок. Точно сделаю от малярии и желтушной лихорадки».

Надо сказать, что на счету Анны Семак уже есть один документальный фильм про ее поездку в Гималаи. Теперь киноколлекция пополнится новой картиной.

Поедут ли вместе с мамой и папой в Африку дети Семаков, или нет - неизвестно.

sergey_bogdanovich_semak Сергей Семак после победы своей команды улетел с женой на отдых

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