2020-01-16T09:24:01+03:00
Общество

На будущей станции метро «Горный институт» начали строить наклонный ход

Проложить путь от вестибюля до платформы планируют за два месяца
Петр КИБЕР
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На "Горном институте" начали строить наклонный ход.На "Горном институте" начали строить наклонный ход.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский «Метрострой», который весь 2019-й год трясло и штормило, все же продолжает работы в городском метрополитене. Очередной новостью стало сообщение о начале работ на наклонном ходу подзабытой станции «Горный институт».

- Началась проходка наклонного хода станции «Горный институт». Работы займут не менее двух месяцев, - заявили ТАСС в пресс-службе «Метростроя».

Наклонный ход - тоннель, где будут стоять эскалаторы, поднимающие пассажиров от платформы в вестибюль и опускающие вниз.

Конечно, за два месяца рабочие пройдут лишь сам путь, без отделки и монтажа оборудования. На это потребуется куда больше времени. Но это в любом случае означает, что строительство на станции все же идет.

Согласно планам, участок от «Спасской» до «Горного института» включая промежуточную «Театральную» должен быть сдан к концу 2021 года. Это уже учитывая двухлетнее опоздание по срокам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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