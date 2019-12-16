«Метрострой» возглавит выходец из Смольного Сергей Харлашкин

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-16T13:41:30+03:00

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Ситуация с петербургским «Метростроем» накалялась несколько лет, пока не закончилась огромными долгами компании и, в итоге, арестом его гендиректора Николая Александрова. Учитывая, что весомую долю в компании имеет правительство Петербурга, не удивительно, что главой «Метростроя» должен стать выходец из Смольного.

- Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин подтвердил, что перейдет на работу в ОАО «Метрострой», чтобы «реанимировать петербургское метростроение», - пишет газета «Петербургский дневник».

В первую очередь чиновник намеревается понять финансовое положение главного строителя петербургской подземки. Напомним, что в конце 2018 года долги компании оценивались в 23 миллиарда рублей.

Параллельно «Метрострой» сотрясали постоянные забастовки рабочих из-за задержек зарплаты, а также споры со Смольным из-за срывов сроков сдачи объектов. Власти города даже разорвали все контракты с подрядчиком, но потом взяли слова назад, пообещав помочь компании.

Напомним, что нынешний гендиректор «Метростроя» Николай Александров был задержан 10 декабря по подозрению в присвоении 178 миллионов рублей. Суд арестовал его на два месяца пока идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU