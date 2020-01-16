Аномально теплая погода разбудила медведей в Петербурге

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:19:33+03:00

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Текущая зима в Петербурге ввела в заблуждение всю природу. То цветы распустятся, то почки на деревьях набухнут, то бабочки начнут порхать. Перепутали зиму с весной и медведи. В среду, 15 января, в Северной столице проснулся косолапый житель центра помощи диким животным «Велес». Потапыч выбрался из своей берлоги, решив, что уже можно закончить спячку. Но оказалось, что прошла еще только половина зимы.

- Проснулся наш Потапыч. Иди покушай и отправляйся обратно спать. Зима еще не кончилась, - объяснили медведю работники центра.

Проснувшийся медведь, конечно, был голодный. Первым делом волонтеры накормили бурого друга вкусным блюдом – курицей с медом и курагой. Потапыч, как знатный сластена, первым делом слизал мед, закусил курагой, а потом утащил курицу к себе в берлогу. Есть, лежа в домике, да на нагретой соломе, намного приятнее.

Однако, одно дело проснувшиеся медведе в центре, где они находятся под присмотром, и работники их кормят. Но совсем другое – это лесные обитатели. Если выйдут из спячки и они, то могут быть опасны для окружающих, так как еды в лесу сейчас мало.

Отметим, что 16 января в Петербурге снова началось с температурного рекорда. В 7 часов утра уже было плюс 6,8 градусов, что на 1,4 градуса выше, чем в тот же день в 1975 году.

В Петербурге проснулись медведи из-за аномально теплой зимы .

ИСТОЧНИК KP.RU