Глава спорткомитета Петербурга Наталья Антюх может уйти в отставку

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:15:44+03:00

Свою должность она заняла всего год назад

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Неожиданная новость пришла утром 16 января из Смольного. Глава петербургского спорткомитета Наталья Антюх может покинуть свой пост. Учитывая, что должность она заняла лишь год назад, решение довольно неординарное.

- С Натальей Антюх был подписан контракт на год, и губернатор Петербурга Александр Беглов не продлил его, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в Смольном.

Напомним, что Наталья Антюх является уроженкой Ленинграда. Она заслуженный мастер спорта, чемпионка и призер Олимпийских игр по легкой атлетике. Имеет золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира, Европы и прочих континентальных и мировых соревнований.

На должность председателя комитета по физической культуре 15 февраля 2019 года Наталью Антюх назначил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кто заменит прославленную спортсменку на этом посту, пока неизвестно. Причины отставки также не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU