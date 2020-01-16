2020-01-16T11:48:46+03:00
Происшествия

Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover

Правоохранители объявили план «Перехват» и ночью разыскали элитную иномарку
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция Петербурга задержала дерзких угонщиков с автоматамиПолиция Петербурга задержала дерзких угонщиков с автоматамиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полицейские Невского района Петербурга завершили успешную операцию – план «Перехват». В среду, 15 января, около двух часов для 41-летний мужчина припарковал свой автомобиль Land Rover Range возле торгового центра на улице Бабушкина и ненадолго вышел, оставив в салоне своего 33-летнего приятеля. В этот момент в машину сел посторонний человек с автоматом и выгнал мужчину из авто.

- По словам заявителя, один из нападавших на указанном внедорожнике, а остальные – на сопровождающем автомобиле Audi А7 черного цвета, все вместе с места происшествия скрылись, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Как только владелец авто сообщил полиции об угоне, правоохранители объявили план «Перехват» и начали погоню. В результате, около часа ночи 16 января они нашли похищенный внедорожник в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти у одного из домов на Садовой улице.

Через пару часов на Ивановской улице в Петербурге были задержаны и подозреваемые, 41 и 42-летние мужчины. Один из них – уроженец Ингушетии, второй – гражданин закавказского государства. Розыск их соучастников продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Крещение в Санкт-Петербурге подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика
Глава спорткомитета Петербурга Наталья Антюх может уйти в отставку
Необычная пробка зафиксирована на КАД в Петербурге
Аномально теплая погода разбудила медведей в Петербурге
На Невском проспекте нелегальный таксист сбил пешехода
Рейс Петербург-Мурманск сообщил о проблемах на борту и возвращается в Пулково
На будущей станции метро «Горный институт» начали строить наклонный ход
На Балтийском бульваре ночью разбили каршеринговывй БМВ
Ребенок едва не утонул в бассейне во время тренировки во Всеволожске
Рекордное тепло и дожди: прогноз погоды в Петербурге на 16 января
Суд Петербурга оставил в силе приговор для экс-замглавы ФСИН, осужденного за взятку в 44 млн
Общественники Ленобласти пришли в ужас от опасной детской площадки, утыканной гвоздями
В Калининском районе Петербурга машина скорой помощи столкнулась с «Яндекс.Такси»
Жена Сергея Семака рассказала, что хотела бы усыновить минимум четверых детей из Африки
Сумасшедшая женщина пришла в информационный центр полиции Петербурга с угрозами теракта и войны
В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за повышения уровня воды
Петербуржцев удивила проекция Владимира Путина на фасаде небоскреба на площади Конституции
В Петербурге фура влетела в маршрутку, водитель которой сильно торопился
Петербуржец не убедил суд в том, что зарезал собутыльника в целях самообороны, и сел в тюрьму
В банк на улице Савушкина ворвались вооруженные грабители
В Красном Селе водители заметили переходящих через дорогу уток, нарушивших ПДД