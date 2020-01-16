Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:48:46+03:00

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Полицейские Невского района Петербурга завершили успешную операцию – план «Перехват». В среду, 15 января, около двух часов для 41-летний мужчина припарковал свой автомобиль Land Rover Range возле торгового центра на улице Бабушкина и ненадолго вышел, оставив в салоне своего 33-летнего приятеля. В этот момент в машину сел посторонний человек с автоматом и выгнал мужчину из авто.

- По словам заявителя, один из нападавших на указанном внедорожнике, а остальные – на сопровождающем автомобиле Audi А7 черного цвета, все вместе с места происшествия скрылись, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Как только владелец авто сообщил полиции об угоне, правоохранители объявили план «Перехват» и начали погоню. В результате, около часа ночи 16 января они нашли похищенный внедорожник в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти у одного из домов на Садовой улице.

Через пару часов на Ивановской улице в Петербурге были задержаны и подозреваемые, 41 и 42-летние мужчины. Один из них – уроженец Ингушетии, второй – гражданин закавказского государства. Розыск их соучастников продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU