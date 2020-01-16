2020-01-16T12:28:00+03:00
Общество

Поезд из Петербурга в Крым стал ходить в два раза реже

Раньше отправиться на полуостров можно было ежедневно, а с 15 января - только через день
Петр КИБЕР
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Поезд из Петербурга в Крым будет ходить через день.Поезд из Петербурга в Крым будет ходить через день.Фото: Олег ЗОЛОТО
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23 декабря было торжественно открыто железнодорожное движение с материковой части России в Крым. И в этот же день первый состав отправился по маршруту Санкт-Петербург-Севастополь. В Крыму его встречали и провожали поцелуями...в вагон. И с этого момента ходил ежедневно. Однако теперь рейсы стали в два раза реже.

- С 15 января 2020 года поезд №007А Санкт-Петербург — Севастополь будет ходить через день, - говорится на сайте компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Соответственно через день станет отправляться и обратный состав из Севастополя. С 17 января.

Причин, по которым изменилось расписание, железнодорожники не называют. При этом поезд Москва-Симферополь-Москва останется ежедневным.

Напомним, что время в пути от Северной столицы до Севастополя составляет 43 часа 25 минут. Обратный маршрут занимает на час меньше. Стоимость билетов начинается от 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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