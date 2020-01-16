«Рыдаю и всех обнимаю»: Пассажирка рейса Петербург-Мурманск рассказала о приземлении самолета, где произошла разгерметизация салона

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:26:33+03:00

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Жительница Петербурга рассказала о своих эмоциях после полета на самолете, следовавшего утром 16 января рейсом в Мурманск. На борту, который отправился в заполярье из Пулково в 9:05 часов, произошла внештатная ситуация, которая очень сильно напугала пассажиров. В самолете произошла разгерметизация салона.

- Ребята, мы сели после аварийного снижения и разгерметизации. Я впервые хлопаю в самолете без любых сожалений с зареванным лицом, - написала женщина у себя в Twitter.

Примечательно, что петербурженка чуть было не опоздала на самолет. Благо, обошлось без бедствия. Экипаж рейса FV 6343A (SU6343), заметив техническую проблему, принял решение о снижении, описал круг над Ладожским озером, а после вернулся на изначальный курс в Мурманск, где благополучно и приземлился. Команде самолета удалось самостоятельно справиться с нештатной ситуацией.

- С сегодняшнего дня я каждый день пью дорогое шампанское, ем исключительно вкусную еду, ношу каждый день шелка, меха и бриллианты, - заявила пережившая стресс пассажирка. – На самом деле, звоню, рыдая и обнимаю всех возможных рядом людей.

ИСТОЧНИК KP.RU