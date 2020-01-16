2020-01-16T14:56:31+03:00
Происшествия

В СИЗО на Арсенальной набережной пытались передать сиреневую кофту с метадоном

Наркотики вшили в воротник одежды, передаваемой арестанту
Петр КИБЕР
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Петербургскому арестанту пытались передать наркотики в кофте.Петербургскому арестанту пытались передать наркотики в кофте.Фото: Тимур ХАНОВ
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На что только не идут изобретательные родственники и друзья заключенных, когда пытаются передать им запрещенные предметы. Так, сотрудники петербургского Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) обнаружили сиреневую кофту с метадоном, которую принесли в следственный изолятор, что на Арсенальной набережной.

- Сверток с наркотиком был прошит нитками и спрятан в шов капюшона кофты, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Проведенный экспертами анализ показал, что в одежду была действительно вшито наркотическое средство.

Обнаружить «передачку» помог большой опыт. Ведь тюремщикам регулярно попадаются сотовые телефоны в репчатом луке и прочие неординарные способы передачи запрещенки в места не столь отдаленные.

Сейчас в отношении заключенного, которому несли наркокофту, проводится проверка. Отправителю передачи также грозят неприятности вплоть до уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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