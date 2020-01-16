В СИЗО на Арсенальной набережной пытались передать сиреневую кофту с метадоном
На что только не идут изобретательные родственники и друзья заключенных, когда пытаются передать им запрещенные предметы. Так, сотрудники петербургского Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) обнаружили сиреневую кофту с метадоном, которую принесли в следственный изолятор, что на Арсенальной набережной.
- Сверток с наркотиком был прошит нитками и спрятан в шов капюшона кофты, - сообщает пресс-служба УФСИН.
Проведенный экспертами анализ показал, что в одежду была действительно вшито наркотическое средство.
Обнаружить «передачку» помог большой опыт. Ведь тюремщикам регулярно попадаются сотовые телефоны в репчатом луке и прочие неординарные способы передачи запрещенки в места не столь отдаленные.
Сейчас в отношении заключенного, которому несли наркокофту, проводится проверка. Отправителю передачи также грозят неприятности вплоть до уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU