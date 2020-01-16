2020-01-16T15:21:48+03:00
Происшествия

Петербуржец, обвиняемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полицию

Мужчина пояснил, что у него просто случился конфликт со школьницей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец, подозреваемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полициюПетербуржец, подозреваемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полициюФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 10-летней девочки в городе Новая Ладога. Инцидент произошел в 10 утра 14 января буквально в 50 метрах от школы. По рассказам потерпевшей, незнакомый мужчина заговорил с ней, схватил за руку и попытался посадить в машину. Однако сам подозреваемый лично пришел в полицию и дал опровержение.

- Житель Петербурга сам обратился в полицию, после того, как увидел в интернете, что его обвиняют в попытке похищения ребенка. Он пояснил, что в Новой Ладоге у него находится дача и тем утром он искал хозяйственный магазин. Конфликт с девочкой, по его словам, произошел из-за того, что он чуть не наехал на нее на машине, поэтому вышел и стал кричать, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако сама девочка и свидетели ситуации говорят о другом. Все рассказывают о том, что мужчина не был за рулем, а был рядом с машиной. Увидев девочку, он крикнул ей: «Это ты, я тебя знаю. Иди сюда», подошел к ребенку, схватил за руку и начал тащить к автомобилю. Девочка закричала, вырвалась и упала, после чего побежала в школу, сломя голову.

На данный момент правоохранители просматривают камеры и проводят проверку, чтобы установить истину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мама - маламут, папа - большой подлец»: В Петербурге ищут дом для трех красивых щенят
Турагенство выплатит петербурженке 183 тысячи рублей за испорченный отпуск
Петербуржцам на зависть: в аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак
На Литейном проспекте появится больше светофоров
Петербуржец, обвиняемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полицию
В СИЗО на Арсенальной набережной пытались передать сиреневую кофту с метадоном
На водителя Infiniti, устроившего стрельбу в центре Петербурга, завели дело
Под Мшинской нашли труп грибника с обглоданным черепом
Петергоф вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году
В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшей замороженной рыбы
Ушастую сову со сломанным крылом спасли в Петербурге
«Рыдаю и всех обнимаю»: Пассажирка рейса Петербург-Мурманск рассказала о приземлении самолета, где произошла разгерметизация салона
Исторический квартал Сета Солберга в центре Выборга отреставрируют за пять лет
Петербуржцы жалуются на отсутствие путевок в санатории
Поезд из Петербурга в Крым стал ходить в два раза реже
Петербургские автомобилисты предупреждают о новой схеме мошенничества
На Крещение в Ленобласти подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика