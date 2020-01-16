Петербуржец, обвиняемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полицию

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 10-летней девочки в городе Новая Ладога. Инцидент произошел в 10 утра 14 января буквально в 50 метрах от школы. По рассказам потерпевшей, незнакомый мужчина заговорил с ней, схватил за руку и попытался посадить в машину. Однако сам подозреваемый лично пришел в полицию и дал опровержение.

- Житель Петербурга сам обратился в полицию, после того, как увидел в интернете, что его обвиняют в попытке похищения ребенка. Он пояснил, что в Новой Ладоге у него находится дача и тем утром он искал хозяйственный магазин. Конфликт с девочкой, по его словам, произошел из-за того, что он чуть не наехал на нее на машине, поэтому вышел и стал кричать, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако сама девочка и свидетели ситуации говорят о другом. Все рассказывают о том, что мужчина не был за рулем, а был рядом с машиной. Увидев девочку, он крикнул ей: «Это ты, я тебя знаю. Иди сюда», подошел к ребенку, схватил за руку и начал тащить к автомобилю. Девочка закричала, вырвалась и упала, после чего побежала в школу, сломя голову.

На данный момент правоохранители просматривают камеры и проводят проверку, чтобы установить истину.

ИСТОЧНИК KP.RU