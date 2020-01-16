2020-01-16T16:33:42+03:00
Общество

Владельцу Дома Черкасского выписали еще два штрафа за аварийное состояние здания

Памятник архитектуры на Университетской набережной дважды горел и потерял большую часть окон
Петр КИБЕР
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Особняк Черкасского не раз горел и пребывает в заброшенном состоянии. Фото: vk.com/spb_todayОсобняк Черкасского не раз горел и пребывает в заброшенном состоянии. Фото: vk.com/spb_today
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Красивейшее в прошлом здание особняка на Университетской набережной 23, литера А, известный как Дом Черкасского, в последние годы стоит заброшенным. Здесь не раз бывали пожары, а на город историческая постройка смотрит глазницами выбитых окон. Собственник же не чешется, за что суд в очередной раз выписал ему штрафы.

- Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес еще два постановления о привлечении к административной ответственности Бориса Берсона по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия», - сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Инспекция, проведенная КГИОПом показала, что в здании, которое является памятником культуры, выбиты стекла, выломаны металлические решетки. Фасад в саже и копоти от пожаров. Краска отслоилась, штукатурка осыпалась. Деревянные элементы поражены гнилью и плесенью. Внутри здания пострадала угловая печь, с которой пропали изразцы.

Надо сказать, что владелец особняка - крупный петербургский бизнесмен, постоянно живущий в Израиле. Суд назначил ему наказание в виде двух штрафов в по 25 000 рублей каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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