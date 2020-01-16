2020-01-16T18:58:02+03:00
Происшествия

Домашние роды в Петербурге закончились смертью малыша

Женщина рожала ребенка в ванной
Лилия КОЗЛОВА
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Домашние роды в ванной в Петербурге закончились смертью малышаДомашние роды в ванной в Петербурге закончились смертью малышаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге домашние роды закончились трагедией. В среду, 16 января, у жительницы дома 9 на проспекте Пятилеток начались схватки. Вместо того, чтобы отправиться в больницу, она приняла решение рожать дома, в ванной. Однако младенец умер сразу же после появления на свет.

- Женщина рожала в ванной. Младенец умер сразу после появления на свет. Роженицу забрала скорая, - сообщается в группе ВК «Экстренный вызов».

Трагической историей заинтересовалась прокуратура Невского района. Специалисты проводят проверку для того, чтобы установить обстоятельства и причины происшедшего, а также дать оценку действиям работников медицинских учреждений.

За месяц это уже второй подобный случай. 23 декабря минувшего года 28-летняя жительница дома на улице Лидии Зверевой тоже решила рожать дома. Для этого она даже договорилась с 64-летней пенсионеркой, бывшей акушеркой, которой за услуги заплатила 80 тысяч рублей. К сожалению, малыш родился мертвым, а женщину госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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