2020-01-16T21:06:49+03:00
Общество

В бесснежную зиму на дороги Петербурга высыпали всего 5 тысяч тонн соли из закупленных 100

Соли закупили в пять раз больше, чем в прошлогоднюю зиму, но пока она лежит без дела
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За полтора месяца аномальной зимы дорожники почти не посыпали Петербург солью.За полтора месяца аномальной зимы дорожники почти не посыпали Петербург солью.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном рассказали, что в эту аномально теплую зиму дорожники использовали лишь 5 тысяч тонн соли из закупленных ста. Напомним, это в пять раз больше чем в прошлогодний снежный сезон. Первая половина зимы позволила дорожным предприятиям проработать в осенне-весеннем режиме.

- Совсем не тратить соль не получилось - небольшое выпадение снега все же случалось. Плюс, город последние 1,5 месяца жил в режиме так называемых «температурных качелей», когда столбик термометра блуждал вокруг ноля. Нередко леденели из-за сильного ветра тротуары и дороги со спусками и подъемами, так что соляные растворы пригодились, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Сейчас дорожники, в основном, заняты тем, что очищают город от песка, грязи и мусора, а также моют проезжие части. Однако в конце января температура все же обещает петербуржцам зиму. В Северной столице наконец-то выпадет снег, поэтому запасы соли будут не лишними.

Что дорожные предприятия будут делать с остатками тонн соли, если такие будут, пока неизвестно. Есть риск, что «соляная сотня» так и не окупят себя. Например, только на содержание Курортного и Кронштадтского районов Петербурга в эту зиму завезли соли почти на 28 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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