2020-01-17T02:03:55+03:00
Дом. Семья

Собака-путешественница, исколесившая в поисках хозяина Петербург и Ленобласть, заболела и не хочет есть

Собаку назвали Кира, пока она на передержке ее постараются поставить на ноги вернуть к хозяевам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Собаку-путешественницу начало тошнить, пока что она отказывается от еды. Фото: vk.com/k_domuСобаку-путешественницу начало тошнить, пока что она отказывается от еды. Фото: vk.com/k_domu
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Стали известны последние подробности судьбы собаки-путешественницы, исколесившей Петербург и Ленобласть на общественном транспорте в поисках хозяина. Теперь животное на передержке в надежных руках. Ее назвали Кира. В честь нее даже создали группу во «Вконтакте», в которой рассказывают о ее жизни и поисках прежнего владельца. К сожалению, на днях собака неожиданно заболела.

- У нас не очень хорошие новости. Киру тошнит, она отказывается от еды. Сегодня едем к врачу. Возможно, потребуется финансовая помощь. Пост об этом будет создан отдельно, как и финансовый отчет, - написала волонтер в группе, посвященной Кире.

Позже, к ночи 16 января, выяснилось, что ветеринар обнаружил у собаки гастроэнтерит – воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Лекарства Кире прописали, так что ее надеются поставить на ноги.

Волонтеры уже заняты расклейкой объявлений о найденной собаке. Они не исключают того, что ее владелец – пожилой человек, который не пользуется интернетом. Особенно сейчас востребована информация от возможных очевидцев собаки до 9 января, когда ее увидели первый раз в электричке в Красном Селе. Необходимо сузить поиск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Собака-путешественница, исколесившая в поисках хозяина Петербург и Ленобласть, заболела и не хочет есть
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