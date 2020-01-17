СМИ: Половину «Галереи» продали за 30 миллиардов рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:08:39+03:00

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Самый знаменитый и посещаемый торговый центр Санкт-Петербурга «Галерея» наполовину сменил владельца. Международная группа Morgan Stanley продала 49 процентов акций арабскому финансовому фонду Mubadala. Причем «ценник» выглядит внушительно.

- Сделка, стоимость которой могла превысить 30 миллиардов рублей, была заключена на последней неделе прошлого года, - пишет «Коммерсант».

По сведениям источников, на которые ссылается издание, Morgan Stanley останется управляющей компанией «Галереи», а полученные средства пойдут на выплаты дивидендов инвесторам.

Напомним, что «Галерея» был построен на Лиговском проспекте у Московского вокзала в 2010 году. В нем больше 90 тысяч квадратных метров торговых площадей (общая - 192 тысячи). В 2011 году ТЦ был куплен Morgan Stanley за 1,1 миллиард долларов. Сейчас стоимость центра оценивается примерно в 1,3 млрд.

«Галерея» является самым посещаемым ТЦ Петербурга. За год через него проходят 27 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU