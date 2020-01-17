Московский «Метрогипротранс» получил разрешение на изыскания под строительство ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны»

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:40:55+03:00

Все работы должны быть сделаны до 31 августа нынешнего года

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Московская компания «Метрогипротранс» получила ордер на проведение изыскательских работ для строительства красносельско-калинской ветки петербургского метро. Речь идет об участке перспективных станций от «Казаковской» до «Сосновой поляны».

- Бурение скважин будет проводиться силами АО «Метрогипротранс» по адресам: улица Маршала Казакова, дом. 29А, от Брестского бульвара до улица Десантников, дом 29А, строение 2 и дом. 38, корпус 3; улица Доблести, дом 15 (участок 1, открытая автостоянка напротив д. 18, корпус 1, у АЗС «Рэндом»), - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В ГАТИ отмечают, что разрешительная документация действует с 16 января по 31 августа 2020 года. К этому сроку все наружные работы должны быть закончены.

Напомним, что в 2022 году откроется первый участок коричневой линии из двух станций «Путиловская» и «Казаковская» («Юго-Западная»). А отрезок от «Казаковской» до «Сосновой поляны», в составе которой будут «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе», планирую сдать в 2026-27 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU