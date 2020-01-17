Следователи Петербурга рассказали страшные подробности жестоких избиений 6-летней девочки, которую мучили отец и мачеха

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:28:37+03:00

Родители не любили детей и истязали не только дочь, но и малютку сына с помощью кулаков, ремня и бейсбольной биты

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Следственный комитет по Петербургу раскрыл страшные подробности избиения 6-летней девочки своим 23-летним отцом. Оказалось, в мучениях принимала активное участие и мачеха детей. Нелюди систематически наносили увечья не только малышке, но и крохе сыну, которому всего 4 годика.

- Подозреваемые с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей девочки наносили ей множественные удары руками и ногами по туловищу, а также били ее бейсбольной битой в область расположения конечностей. Также отец истязал и своего сына, действуя из личных неприязненных отношений. Он бил мальчика руками и ногами, а также ремнем в область головы и туловища, - сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

При всех побоях мачеха и отец даже не думали оказывать детям необходимую медицинскую помощь. Из-за этого у дочки появилась инфицированная рана, опасная для жизни. Сейчас малютка в больнице. Напомним, она и сообщила об избиениях врачам, начав говорить только спустя неделю лечения в реанимации. По ее словам, отец даже пытался вырвать у нее зубы.

Известно, что в семье из Купчино помимо двух пострадавших детей есть годовалая девочка. Всех уже изъяли из семьи. На родителей возбудили уголовные дела. Следователи продолжают погружаются с головой в ужасные подробности будней маленьких ребят. Также органы займутся и оценкой действий профильных служб, обязанных осуществлять надзор и контроль за обстоятельствами воспитания и жизни детей.

ИСТОЧНИК KP.RU