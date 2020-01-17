Теплая зима в Петербурге побила температурный рекорд почти вековой давности
Аномальная «зимушка-зима» в Петербурге бьет температурные рекорды уже третий день подряд. Об этом сообщил Михаил Леус, синоптик ООО «Центр ФОБОС», в своем Facebook. На этот раз погода нанесла нокаут своей почти что вековой «коллеге».
- Сегодня, 17 января, в 19:00 температура воздуха в Северной столице достигла +5,0 градусов по Цельсию, что на 0,1 выше, чем было в этот день в 1925 году. Точное значение нового суточного рекорда мы узнаем после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров, - отметил Леус.
Однако, судя по показателям ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температура 17 января выше уже не поднимется – она слегка падает.
К слову, на выходных с 18 по 19 января синоптики обещают понижение до нуля градусов ночью, а днем до +3. И, о чудо, в Петербурге все же ждут снег. Правда – мокрый.
ИСТОЧНИК KP.RU