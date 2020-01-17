Теплая зима в Петербурге побила температурный рекорд почти вековой давности

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:43:14+03:00

Теплая январская зима в Петербурге бьет температурные рекорды уже третий день подряд. Фото: Артем КИЛЬКИН

17 января максимальная температура в Петербурге на 19:00 составила +5 градусов, что на 0,1 выше, чем в этот же день в 1925 году

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Аномальная «зимушка-зима» в Петербурге бьет температурные рекорды уже третий день подряд. Об этом сообщил Михаил Леус, синоптик ООО «Центр ФОБОС», в своем Facebook. На этот раз погода нанесла нокаут своей почти что вековой «коллеге».

- Сегодня, 17 января, в 19:00 температура воздуха в Северной столице достигла +5,0 градусов по Цельсию, что на 0,1 выше, чем было в этот день в 1925 году. Точное значение нового суточного рекорда мы узнаем после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров, - отметил Леус.

Однако, судя по показателям ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температура 17 января выше уже не поднимется – она слегка падает.

К слову, на выходных с 18 по 19 января синоптики обещают понижение до нуля градусов ночью, а днем до +3. И, о чудо, в Петербурге все же ждут снег. Правда – мокрый.

ИСТОЧНИК KP.RU