В Петербурге побит температурный рекорд

Погода в Петербурге продолжает удивлять. В среду, 15 января 2020 года, температура побила рекорд, побив значение 45-летней давности. Так, в 15 часов воздух прогрелся до плюс 5,6 градусов по Цельсия, что на 0,1 градус выше, чем в 1975 году. Такой необычной теплой зимы в Северной столице не было давно.

- Точное значение сегодняшнего достижения мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. При этом температура продолжает расти, и мы следим, не будет ли побит и абсолютный максимум января, составляющий плюс 8,7 градусов, зафиксированный в 2007 году, - сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Теплая погода всю зиму держится не только в Петербурге и Ленинградской области, она накрыла еще и Карелию. Конечно, тут был минус и даже на Ладожском озере появился лед. Однако уже сегодня в регион пришел теплый циклон с Атлантики «Феня».

Многим петербуржцам нравится теплая зима, особенно после прошлогодней, когда город исчез под сугробами снега. Однако эта аномалия может иметь плохие последствия весной и летом. Вероятно, Ленобласть останется без урожая зерна, что, соответственно, спровоцирует рост цен на фермерское молоко и мясо.

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