2020-01-18T00:10:10+03:00
Спорт

В «Зенит» приехал на просмотр капитан сборной Казахстана

Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан попробует впечатлить главного тренера Сергей Семака
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В "Зенит" на сборы приехал 26-летний талант из Казахстана. Фото: vk.com/zenitВ "Зенит" на сборы приехал 26-летний талант из Казахстана. Фото: vk.com/zenit
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На тренировочные сборы «Зенита» в Катаре приехал Бауыржан Исламхан, бывший полузащитник казахстанского «Кайрата». Сейчас 26-летний футболист находится в статусе свободного агента. Он приехал в «Зенит» на просмотр и попытается доказать, что достоин места в клубе.

- Двукратный лучший футболист Казахстана и четырехкратный обладатель Кубка страны на протяжении шести последних сезонов выступал за «Кайрат». За клуб из Алма-Аты он сыграл 223 матча, забил 64 мяча и сделал 61 результативную передачу. При этом он является капитаном национальной сборной Казахстана – Исламхан провел за нее 44 игры и забил трижды, - представляет гостя из СНГ пресс-служба «Зенита».

Добавим, что Бауыржан выступает на позиции атакующего полузащитника, действуя как в центре поля, так и на левом фланге. Ранее «Зенит» определился с пятью соперниками в товарищеских матчах на сборах. Наверняка у казахстанского футболиста будет шанс проявить себя. Тем более, что 17 февраля сине-бело-голубые будут играть против его бывшего клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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