2020-01-18T00:55:21+03:00
Происшествия

В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки

Мужчина просидит в СИЗО на время следствия по 15 марта 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге посадили в СИЗО на время следствия адвоката, пойманного на взятке в 9 миллионов рублей.В Петербурге посадили в СИЗО на время следствия адвоката, пойманного на взятке в 9 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал Игоря Николаенко, члена Адвокатской палаты Москвы, по подозрению в посредничестве во взяточничестве. «КП-Петербург» писала о том, что он решал дела нечестными способами – помогал примирить истцов с ответчиками крупными суммами денег.

Его поймали с поличным во время получения 9 миллионов рублей, которые предназначались для неустановленных лиц Арбитражного суда Московского округа. Он хотел разрешить споры между компаниями «Эшелон Фильм» и «Юнайтед Мультимедиа Проджектс» о задолженности по лицензионному договору. Яблоком раздора стала передача первой организации прав на некоторые хитовые сериалы вроде «Балабола» и «Грача».

- В итоге суд избрал адвокату меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В СИЗО он пробудет по 15 марта 2020 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Самое худшее, что может грозить горе-защитнику – от 7 до 12 лет лишения свободы с огромным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки
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