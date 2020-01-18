В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал Игоря Николаенко, члена Адвокатской палаты Москвы, по подозрению в посредничестве во взяточничестве. «КП-Петербург» писала о том, что он решал дела нечестными способами – помогал примирить истцов с ответчиками крупными суммами денег.
Его поймали с поличным во время получения 9 миллионов рублей, которые предназначались для неустановленных лиц Арбитражного суда Московского округа. Он хотел разрешить споры между компаниями «Эшелон Фильм» и «Юнайтед Мультимедиа Проджектс» о задолженности по лицензионному договору. Яблоком раздора стала передача первой организации прав на некоторые хитовые сериалы вроде «Балабола» и «Грача».
- В итоге суд избрал адвокату меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В СИЗО он пробудет по 15 марта 2020 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Самое худшее, что может грозить горе-защитнику – от 7 до 12 лет лишения свободы с огромным штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU