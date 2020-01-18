2020-01-18T21:09:49+03:00
Общество

Болельщики «Зенита» провели акцию в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

На Ладожском мосту в Ленобласти они пиротехническим шоу встретили танк времен войны
Петр КИБЕР
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Болельщики "Зенита" устроили акцию в годовщину снятия блокады Ленинграда. Фото: ФК "Зенит"Болельщики "Зенита" устроили акцию в годовщину снятия блокады Ленинграда. Фото: ФК "Зенит"
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18 января город Петербург и Ленинградская область отмечают важную дату. Именно в этот день в 1943 году была прорвана блокада. До ее полного снятия с осажденного города оставалось еще больше года, но именно этот день дал надежду многим ленинградцам. В память об этом болельщики «Зенита» устроили специальную акцию.

- 18 января самые преданные поклонники сине-бело-голубых собрались на Ладожском мосту через Неву у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти, - сообщает пресс-служба команды.

Ровно в 17:00, символизируя прорыв гитлеровских войск, на мост въехала копия танка времен Великой Отечественной войны, восстановленная одним из болельщиков клуба с берегов Невы. В этот момент стоявшие вдоль дороги фанаты зажгли файеры. На самой бронемашине был установлен флаг в зенитовских цветах с надписью «Город-герой Ленинград».

Напомним, что по случаю памятных мероприятий с визитом в Ленобласть и Петербург приехал Владимир Путин. Он посетил Невский пятачок, Пискаревское кладбище, а также встретился с ветеранами в Музее обороны Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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