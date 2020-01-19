2020-01-19T14:58:06+03:00
Происшествия

Застрявшего в окне третьего этажа кота спасли в Ломоносовском районе

Хвостатый ждал помощи больше часа и сильно замерз
Евгения МОСКВИНА
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В Ломоносовском районе спасли кота, застрявшего в окне.В Ломоносовском районе спасли кота, застрявшего в окне.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередного хвостатого спасли волонтеры в Петербурге. На этот раз кот застрял в стеклопакете, рассказали в Службе спасения животных «Кошкиспас». Произошло это в деревне Келози Ломоносовского района. Судя по всему, хозяева оставили приоткрытым окно, а любопытный питомец решил туда заглянуть.

– В квартире на 3 этаже пятиэтажки домашний кот оказался зажат в окне задними лапами наружу. Уж как его так угораздило, сложно сказать. Хозяев дома нет. На момент заявки кот висел уже 1.5 часа, – рассказали в «Кошкиспас».

Помогли соседи – пустили в квартиру выше этажом, откуда можно было добраться до котика. Несмотря на аномально теплую для января погоду в Петербурге, на дворе все же холодно и хвостатый сильно замерз.

– Котик не был агрессивен, хотя задние лапки уже онемели и не гнулись, – рассказали волонтеры. – Ни одного шипения, ни одного злобного взгляда, как бывает нередко.

После вызволения пушистика из окна, его тут же отвезли в ветклинику. Теперь за его жизнь борются специалисты. И хотя состояние кота неутешительное, волонтеры надеются, что малыш выкарабкается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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