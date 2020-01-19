2020-01-19T13:36:10+03:00
Происшествия

Мусоровоз перевернулся на Предпортовой улице в Петербурге

Пострадал водитель спецтехники, а обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД
Евгения МОСКВИНА
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На ПРедпортовой улице перевернулся мусоровоз. Фото: vk.com/spb_today / cкриншот видеоНа ПРедпортовой улице перевернулся мусоровоз. Фото: vk.com/spb_today / cкриншот видео
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Утром 19 января в Московском районе началось с аварии на дороге. На Предпортовой улице перевернулся мусоровоз. Ехал он в сторону Кольцевой автодороги и Западного скоростного диаметра, а опрокинулся почти у разворота под мостом. Все произошло около 8:20 утра. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

- Фура колесами вверх, кабина смята, - написал очевидец.

Как выяснилось, в результате ДТП пострадал водитель мусоровоза. Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по городу, он получил средний вред здоровью. А что произошло на дороге, еще предстоит выяснить. В комментариях петербуржцы уже предположили, что мусоровоз ехал слишком быстро, и водитель не справился с управлением. Судя по видеозаписи очевидцев с места аварии, столкновения с другим авто не было. Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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