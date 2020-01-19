Ястреб с огнестрельным ранением «приполз» за помощью в центр «Сирин»

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:59:52+03:00

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В петербургском Центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин», где спасают птиц, «пополнение». Ястреб с огнестрельным ранением буквально сам «приполз» в филиал учреждения в деревне Верхние Мандроги. Истекавшую кровью птицу заметили недалеко от центра. Об этом рассказала его руководитель и ветеринарный врач Ольга Шершнева в соцсети.

- Очередная жертва человеческой глупости и жестокости: огнестрельное навылет, осколочный перелом и разрыв мягких тканей, - написала в соцсети Ольга Шершнева.

Сейчас птицу пытаются спасти, но поможет ястребу только чудо. Судя по всему, шансы его на выживание очень малы. Однако даже если птицу удастся выходить, сможет ли она самостоятельно жить на воле, не известно. Неравнодушные горожане в комментариях в официальной группе «Сирина» желают ястребу выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU