2020-01-19T15:18:58+03:00
Происшествия

Бездомного с депрессией арестовали в Петербурге

Мужчина сообщил о «минировании» суда и теперь под стражей на три месяца
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге арестовали впавшего в депрессию лжеминера. Фото: Объединенная пресс-служба судов ПетербургаВ Петербурге арестовали впавшего в депрессию лжеминера. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Ложные сообщения о минированиях в Петербурге уже стали привычным делом. На протяжении последних нескольких месяцев активно «минируют» торговые центры, социальные учреждения, ведомства. Не обходит стороной это и петербургские суды. Днем 17 января на номер «112» неизвестный, стоявший у «Медного всадника», сообщил, что в здании Конституционного суда заложена бомба. Мужчину нашли и арестовали, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причастность к звонку мужчина признал. Но не раскаялся. Кроме того, свой поступок он даже сумел объяснить.

- Он пояснил, что после просмотра послания президента РФ Федеральному собранию впал в депрессию, поскольку его расстраивает сложившаяся в стране обстановка, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В приемной Конституционного суда он решил проконсультироваться о соблюдении конституционных прав и свобод гражданина в России. Там ему выдали брошюру, чтобы конкретизировать цель обращения. Однако читать о не стал, вышел из здания и сообщил по телефону о «минировании».

Мужчина также оказался лицом без определенного места жительства. По статье о «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма» его заключили под стражу на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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