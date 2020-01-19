В ДТП на Садовой в Петербурге пострадал один человек

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:46:16+03:00

В ДТП с участием такси на Садовой пострадал один человек. Фото: vk.com/spb_today

Такси и легковушка сошлись в лобовом столкновении на перекрестке с Лермонтовским проспектом

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В Адмиралтейском районе Петербурга около часу дня 19 января произошло серьезное ДТП. На перекрестке Садовой улицы и Лермонтовского проспекта столкнулись две легковушки. Одна из них является машиной такси. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

- Рено и такси Лада Веста сошлись в лобовом ДТП, - написали очевидцы в группе.

Они также сообщили о том, что в аварии есть пострадавшие. На место прибыли карета «скорой помощи» и реанимация. Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу: один из участников ДТП был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Информация о других участниках аварии уточняется. В том, что случилось на перекрестке, разбираются сотрудники ГИБДД. По факту ДТП уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU