В ДТП на Садовой в Петербурге пострадал один человек
В Адмиралтейском районе Петербурга около часу дня 19 января произошло серьезное ДТП. На перекрестке Садовой улицы и Лермонтовского проспекта столкнулись две легковушки. Одна из них является машиной такси. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
- Рено и такси Лада Веста сошлись в лобовом ДТП, - написали очевидцы в группе.
Они также сообщили о том, что в аварии есть пострадавшие. На место прибыли карета «скорой помощи» и реанимация. Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу: один из участников ДТП был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Информация о других участниках аварии уточняется. В том, что случилось на перекрестке, разбираются сотрудники ГИБДД. По факту ДТП уже проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU