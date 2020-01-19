2020-01-19T17:25:24+03:00
Происшествия

Иномарка с 5-месячным ребенком перевернулась на Ушаковском мосту в Петербурге

Малыша увезли в больницу, обстоятельства ДТП выясняются
Евгения МОСКВИНА
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На Ушаковском мосту перевернулась иномарка. Фото: vk.com/spb_todayНа Ушаковском мосту перевернулась иномарка. Фото: vk.com/spb_today
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В Петербурге днем 19 января страшную картину наблюдали очевидцы на Ушаковском мосту. Там столкнулись два легковых автомобиля, один из которых перевернулся на крышу. Фотографиями аварии поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Оказалось, что в перевернувшейся машине находился пятимесячный ребенок. К счастью, малыш находится в удовлетворительном состоянии, хотя его и увезли в больницу с места аварии на медосмотр. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу. Информации о состоянии других участников ДТП уточняется.

Как рассказали очевидцы, вторая легковушка в удовлетворительном состоянии. И после аварии без видимых повреждений стояла на встречной полосе «на аварийке». По факту ДТП правоохранители уже проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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