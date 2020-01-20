Петербургские автомобилисты жалуются на рост цен на ЗСД

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:24:11+03:00

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С 18 января 2020 года для всех автомобилистов резко выросли цены на проезд по ЗСД в Петербурге. Однако, как обратили внимание водители, вместо обещанного повышения в 16-50 процентов, у некоторых стоимость взлетела аж на 100 процентов. Об этом они пожаловались в социальных сетях.

- А только у меня по транспондеру на ЗСД цена проезда увеличилась не на 16 процентов, а на 100? – спросил один из автомобилистов.

Вместо обещанных 16 процентов, стоимость проезда увеличилась в 2 разаФото: СОЦСЕТИ

Также мужчина опубликовал в доказательство снимки с оплатой. На них видно, что за проезд по ЗСД от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки 9 января он заплатил 87,6 рублей, а спустя 10 дней, 19 января, за тот же маршрут 173,3 рубля. Цена действительно увеличилась в два раза.

- А мне плевать. Мне удобно. Никто никого туда силком не гонит, не хотите, не катайтесь, - машут руками другие автомобилисты, которым повышение цен не ударило по кошельку.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что для владельцев транспондеров с 18 января стоимость проезда должна была увеличиться всего на 16 процентов, без него – на 50.

ИСТОЧНИК KP.RU