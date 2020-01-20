2020-01-20T15:01:07+03:00
Общество

С лета из Пулково лоукостер Wizz Air начнет летать в Румынию, Словакию, Болгарию и Литву

Стоимость рейсов в Бухарест, Братиславу, Софию и Вильнюс будет начинаться с 29.9 евро
Полина ЖУКОВАПетр КИБЕР
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С лета из Петербурга можно будет недорого улететь в Румынию, Словакию, Болгарию и Литву.С лета из Петербурга можно будет недорого улететь в Румынию, Словакию, Болгарию и Литву.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Получение статуса «Открытого неба» аэропортом Пулково дало первые результаты. Уже с лета 2020 года из Петербурга можно будет бюджетно улететь по новым направлениям. Рейсы в Румынию, Словакию, Болгарию и Литву запускает венгерский лоукостер Wizz Air.

- С 1 июня четыре раза в неделю самолеты будут совершать рейсы в Братиславу, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», присутствующий на пресс-конференции перевозчика.

В столицу Литвы Вильнюс полеты начнутся 3 июня. Периодичность - два раза в неделю.

По словам гендиректора Wizz Air Джозеф Варади, с 1 июля Wizz Air запустит маршруты в Бухарест, а на следующий день - в Софию. Оба маршрута будут выполняться три раза в неделю.

Ну и самое интересное, что волнует каждого путешественника - цены. Стоимость перелетов будет стартовать с отметки 29.9 евро, или с 2040 рублей, если в пересчете. Понятно, что не все билеты окажутся такими недорогими, но урвать выгодное предложение вполне получится.

Напомним, что сейчас Wizz Air летает из Петербурга в Будапешт и Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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