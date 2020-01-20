2020-01-20T17:01:28+03:00
Общество

Петербуржцу, который отобрал служебную машину у гаишника, дали 9 месяцев колонии

По мнению суда, водитель нанес ущерб государственным интересам
Петр КИБЕР
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Водитель, угнавший машину ГИБДД, получил 9 месяцев колонии.Водитель, угнавший машину ГИБДД, получил 9 месяцев колонии.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Спор с инспектором ГИБДД из-за эвакуации привел жителя Санкт-Петербурга на скамью подсудимых. В августе мужчина силой отобрал патрульную «Ладу», чтобы догнать свой «Рено», который уезжал на эвакуаторе.

- Около 10 утра на улице Красных Текстильщиков инспектором ДПС на эвакуатор был помещен «Рено Логан». Водитель иномарки, оттолкнув сотрудника полиции, сел за руль оставленного с ключами в замке зажигания служебного автомобиля и поехал вдогонку, - сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Буквально через пару сотен метров нарушителя остановили другие сотрудники дорожной полиции. Эмоционального автовладельца задержали. А лишившийся служебной»лады» инспектор позднее рассказал, что при угоне злодей дважды ударил его кулаком в плечо.

А 20 января 2020 Смольнинский суд решил, что своими действиями обвиняемый причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и статус представителя власти и так далее. За это мужчина получил 9 месяцев колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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