2020-01-20T17:18:26+03:00
Происшествия

Подземный переход у метро «Гостиный двор» оцеплен и закрыт из-за подозрительного предмета

До приезда саперов находку обложили бронежилетами
Петр КИБЕР
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Переход у Гостиного двора закрыт. Фото: vk.com/spb_todayПереход у Гостиного двора закрыт. Фото: vk.com/spb_today
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Подземный переход у станции метро «Гостиный двор» вечером 20 января оказался оцеплен и перекрыт. Причиной этому стало обнаружение подозрительного предмета. Место сразу же огородили сигнальной лентой, а саму находку полицейские заботливо прикрыли бронежилетами.

- Закрыт подземный переход около Гостиного двора. Рюкзак обложили бронежилетами, ждут саперов ОМОН, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По состоянию на 17:00 пользоваться подземным переходом все также нельзя, но только со стороны Гостиного двора. Вход в саму станцию метрополитена не ограничен.

Напомним, что с прошлого года в петербургском метро более не закрывают вестибюли из-за забытых сумок. Система наблюдения помогает отсмотреть путь сумки и ее владельца, а также оценить степень опасности. Но на улице подобного оборудования нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Подземный переход у метро «Гостиный двор» оцеплен и закрыт из-за подозрительного предмета
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