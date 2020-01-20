Подземный переход у метро «Гостиный двор» оцеплен и закрыт из-за подозрительного предмета
Подземный переход у станции метро «Гостиный двор» вечером 20 января оказался оцеплен и перекрыт. Причиной этому стало обнаружение подозрительного предмета. Место сразу же огородили сигнальной лентой, а саму находку полицейские заботливо прикрыли бронежилетами.
- Закрыт подземный переход около Гостиного двора. Рюкзак обложили бронежилетами, ждут саперов ОМОН, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По состоянию на 17:00 пользоваться подземным переходом все также нельзя, но только со стороны Гостиного двора. Вход в саму станцию метрополитена не ограничен.
Напомним, что с прошлого года в петербургском метро более не закрывают вестибюли из-за забытых сумок. Система наблюдения помогает отсмотреть путь сумки и ее владельца, а также оценить степень опасности. Но на улице подобного оборудования нет.
ИСТОЧНИК KP.RU