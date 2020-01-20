Ozon уволит в Петербурге 200 доставщиков

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:46:01+03:00

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Один из крупнейших онлайн-магазинов Ozon решил избавиться от собственной службы доставки. В течение 2020 года компания перейдет на новую систему работы, когда возить товар клиентам станут сторонние фирмы.

- Это означает, что большую часть заказов будут доставлять партнеры — предприятия малого и среднего бизнеса, которые смогут создать сотни рабочих мест. Число штатных агентов доставки Ozon будет незначительным, - говорится в заявлении пресс-службы компании.

Для Петербургского филиала это означает увольнение как минимум 200 курьеров. Им уже пообещали «максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров», а также хорошие компенсации.

Причинами, по которым было решено изменить систему доставки, называется мировой опыт, в том числе онлайн-гиганта Alibaba и прочее. При этом забастовки курьеров Ozon, которая произошла в октябре 2019 года из-за споров с оплатой труда курьеров, в списке нет.

ИСТОЧНИК KP.RU