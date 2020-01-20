Мать, которая хотела выбросить 2-летнюю дочь из окна, отправили на психиатрическую экспертизу

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:48:09+03:00

Мать сначала швыряла из окна вещи, а потом хотела сбросить вниз и маленькую дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Рыбацкого сначала швыряла на улицу вещи, а потом захотела «сделать ангелом» своего ребенка

Изменить размер текста: A A

Невский районный суд Петербурга удовлетворил просьбу следствия и отправил на психиатрическую экспертизу 38-летнюю жительницу Рыбацкого, которая едва не выкинула в окно свою 2-летнюю дочку. Девочку она собиралась «сделать ангелом». ЧП произошло в середине декабря 2019 года.

- 14 декабря, в полицию позвонили жители дома 41 по Караваевской улице, которые рассказали, что их соседка выкидывает вещи с пятого этажа: одежду, книги, посуду, салфетки. При этом на руках женщина держала маленькую девочку, - сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место ЧП тут же прибежал участковый, который встал под окнами, чтобы попытаться поймать ребенка. Вскоре приехали и спасатели. Убедившись, что внизу натянут брезент, полицейский проник в квартиру и забрал девочку у обезумевшей матери. Внутри оказался еще и ее 12-летний сын.

Позднее детей передали отцу, а на женщину завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и попытку убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU