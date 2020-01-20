2020-01-20T23:37:04+03:00
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В Царское Село вернули отреставрированный ковер Александра II

Ковер чистили и подшивали почти полтора года, теперь его ждет приемная императора [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Царское Село вернули ковер Александра II. Фото: ГМЗ «Царское Село»В Царское Село вернули ковер Александра II. Фото: ГМЗ «Царское Село»
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В музей-заповедник «Царское Село» вернулся после длительной реставрации ковер Александра II. До этого он лежал в приемной императора в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. У предмета непростая судьба, во время Великой Отечественной войны тканое изделие спасли благодаря эвакуации. Экспонат вернулся домой 62 года назад. За это время ковер прилично износился, поэтому его отдали художникам реставраторам.

На старых снимках запечатлено историческое место ковра - в приемной императора. Фото: ГМЗ «Царское Село»

На старых снимках запечатлено историческое место ковра - в приемной императора. Фото: ГМЗ «Царское Село»

- Это очень ценный для музея экспонат. Особую значимость ему придает наличие маркировки, известна фирма изготовителя. Ковер произвели во второй половине 19-го века на фабрике знаменитого Вильгельма Лейслера в Ханау, - рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Ковер реставрировали полтора года. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Ковер реставрировали полтора года. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Реставрация заняла полтора года. От грязного, потертого и выгоревшего ковра не осталось и следа – теперь все как новенькое. Скорее всего, он займет место в новой экспозиции после завершения воссоздания интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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