2020-01-21T16:33:04+03:00
Общество

В Петербурге может появиться «проездной на час»

За 60 минут пассажиры смогут делать пересадку и не платить повторно за проезд
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге может появиться «проездной на час»В Петербурге может появиться «проездной на час»Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге в текущем 2020 году грядет транспортная реформа, после которой количество городских маршрутов уменьшится почти на 200, а маршрутные такси и вовсе исчезнут с дорог. Из-за этого пассажиры будут вынуждены постоянно ездить с пересадками. Чтобы горожанам не пришлось больше платить, власти Северной столицы планируют ввести систему проездного билета «на час».

- С 16 июля ко всем транспортным картам «Подорожник» будет подключен пересадочный тариф, который позволит после оплаты пассажиром поездки в течение часа бесплатно пересесть на другой транспорт, - пишет «Мойка78».

Несмотря на уменьшение количество маршрутов городского транспорта, перевозчики обещают, что время ожидания, например, автобуса сократится в среднем на 7 минут. Также уменьшится и время проезда.

На сегодня в Петербурге работает 648 маршрутов. Согласно последнему варианту новой схемы, после 16 июля их останется 484, при этом 120 маршрутов будут за государственным «Пассажиравтотрансом», остальные разыграют между частными перевозчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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