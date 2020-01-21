В Петербурге может появиться «проездной на час»
В Петербурге в текущем 2020 году грядет транспортная реформа, после которой количество городских маршрутов уменьшится почти на 200, а маршрутные такси и вовсе исчезнут с дорог. Из-за этого пассажиры будут вынуждены постоянно ездить с пересадками. Чтобы горожанам не пришлось больше платить, власти Северной столицы планируют ввести систему проездного билета «на час».
- С 16 июля ко всем транспортным картам «Подорожник» будет подключен пересадочный тариф, который позволит после оплаты пассажиром поездки в течение часа бесплатно пересесть на другой транспорт, - пишет «Мойка78».
Несмотря на уменьшение количество маршрутов городского транспорта, перевозчики обещают, что время ожидания, например, автобуса сократится в среднем на 7 минут. Также уменьшится и время проезда.
На сегодня в Петербурге работает 648 маршрутов. Согласно последнему варианту новой схемы, после 16 июля их останется 484, при этом 120 маршрутов будут за государственным «Пассажиравтотрансом», остальные разыграют между частными перевозчиками.
ИСТОЧНИК KP.RU