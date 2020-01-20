Петербуржцам, которых транспортная реформа оставит без прямого маршрута, дадут час на бесплатную пересадку

Транспортная реформа охватит город трех революций уже 16 июля. Насколько Петербург готов махом отказаться от маршруток и кондукторов, в очередной раз обсудила парламентская комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству.

– Есть три группы проблем, – начал заседание депутат Алексей Макаров. – Первая касается изменения маршрутной сети: большое сокращение маршрутов – особенно межрайонных и пригородных – неизбежно приведет к неудобству, и важно, чтобы оно было некритично. Вторая – неготовность транспортной инфраструктуры, которая должна обеспечить работу транспорта по графику, – остановок, отстойно-разворотных площадок, выделенок. И третья – защита прав бизнеса: изначально речь шла о необходимости закупить более двух тысяч новых автобусов на пять миллиардов рублей.

ПРОВЕРЕНО МАТЕМАТИКОЙ

Чиновники вместе с депутатами искали «разумный компромисс между возможностями улично-дорожной сети, городским бюджетом и желанием каждого человека иметь автобус, который отвезет его прямо к парадной». И в Смольном уверяют, что нашли.

– Окончательно сформированную, маршрутную сеть протестировали математически, – подчеркнул и.о. директора ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко. – Все ныне существующие корреспонденции она сохраняет, есть и небольшие улучшения по доступности.

В первоначальный вариант сети внесли 55 поправок (из 450): поменяли 14 трасс, добавили 8 маршрутов, запланировали усилить еще 8, сохранили 3 троллейбусных маршрута. Словом, «каждый маршрут получил тонкую настройку».

Правда, нерешенным остается вопрос межрегиональных перевозок. Более трех десятков автобусных и коммерческих маршрутов между Петербургом и Ленобластью вызвали серьезные споры. Регионы продолжают диалог. Количество маршрутов, по которым удалось договориться, пока не разглашают ни в Смольном, ни в Правительстве Ленобласти.

– Вопрос очень сложный, – пояснил пресс-секретарь «Организатора перевозок» Роман Агапитов. – Даже если смотреть на примере трудовой миграции: жители Ленобласти могут приезжать работать в Петербург, и, с одной стороны, они платят налоги городу, но, с другой, тратят свои зарплаты в Ленобласти. Кто обслуживает маршрут, на кого он больше рассчитан – нюансов здесь много.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»?

На сегодня в Петербурге работает 648 маршрутов. Согласно последнему варианту новой схемы, после 16 июля их останется 484, при этом 120 маршрутов будут за государственным «Пассажиравтотрансом», остальные разыграют между частными перевозчиками.

– Время ожидания автобуса для более 1 миллиона пассажиров сократится в полтора раза, а среднее время ожидания сократится на 7 минут. У 750 тысяч уменьшится время проезда. У 80 тысяч станет меньше пересадок. И у всех 3,5 миллиона пассажиров наземного транспорта Петербурга повыситься безопасность, – отмечает Владимир Шведченко. – Ежедневный поток индивидуального транспорта снизится на 150 тысяч единиц за счет пересадки автомобилистов на общественный, а скорость городского транспорта вырастет на 20 процентов, до 18 километров в час.

364 автобусных маршрута разделили на 42 лота, включающих от 19 до 100 маршрутов, чтобы побороться за право перевозить петербуржцев мог и крупный, и малый бизнес. Цена контрактов разнится от 900 миллионов до 5 миллиардов рублей. Минимальную стоимость рассчитали по методике Минтранса, вышло по 147,9 рубля за километр перевозок (для сравнения, «Пассажиравтотранс» работает за 148,8 рубля за километр).

От мысли обязать перевозчиков катать пассажиров только на новых автобусах отказались: «выпустить такое количество транспорта за такой короткий срок просто невозможно». А потому к 24 лотам допустят транспорт не старше 10 лет. Рассчитывают, что эти автобусы заменят на новые в течение года. При этом в Смольном не исключают, что в одном лоте совместят новый и старый подвижной состав.

В результате из 2 625 автобусов на 364 маршрутах почти половина будет не старше 1 января 2018 года.

СТАВКА НА КУЛЬТУРУ

Хоть количество общественного транспортна на дорогах Петербурга и снизится на 14 процентов, на те же 14 процентов, по расчетам транспортного блока Смольного, вырастет его провозная способность.

– Около 120 тысяч человек получат дополнительную пересадку на пути следования, – добавляет Шведченко. – Для этой категории пассажиров появятся компенсации за счет введения тарифа на 60 минут для наземного транспорта: все пересадки будут без взимания дополнительной платы. В целом этот тариф улучшит условия для нескольких сотен тысяч пассажиров.

Тариф на весь наземный транспорт с 16 июля будет устанавливать правительство.

– Если в городе продолжат действовать два вида тарифа – регулируемый и нерегулируемый, – то мы не сможем придти к «бесшовным» технологиям, – поясняют «транспортные» чиновники. – У нас ведь впереди концепция железнодорожного транспорта.

– Отказ от регулируемого тарифа – это еще хуже, – добавляет председатель Комитета финансов Сергей Макеев. – С ним мы рискуем попасть в зависимость от перевозчиков.

Так как от кондукторов планируют отказаться полностью, следить за оплатой проезда будут валидаторы и 300 контролеров. Каждый маршрут проверят минимум раз в день, а каждый пассажир встретит контролера раз в месяц. Штрафовать дерзких неплательщиков станут при помощи полиции (выписывать и собирать штрафы самостоятельно контролеры не вправе). Наличные продолжат принимать водители.

– В контрактах с перевозчиками обязанность контролировать оплату проезда заложена не будет. При этом снижение собираемости (сейчас составляет около 15 миллиардов рублей в год вместе с электротранспортом. – Прим. ред.) мы не ожидаем, – отмечает Шведченко. – Ставка делается на культуру петербуржцев, которая будет проявляться и в оплате за проезд.

ВРЕМЕННАЯ ВРЕМЕННАЯ СХЕМА

А вот в Комитете финансов настроены не столь оптимистично. Учитывая систему расчетов с перевозчиками, всем, кроме «Пассажиравтотранса», по сути, станет все равно на то, как собирается выручка: их доход, прописанный в контракте, от этого не изменится.

– Поступление доходов в бюджет – это самая большая угроза: к тому, что за 2020 год поступит 5,5 миллиарда рублей, отношусь скептически, – подчеркнул Сергей Макеев. – Вполне возможно, будем закрывать дыры другими доходами. Эффективность поступлений зависит только от подсчета маршрутной сети, пассажиропотока и тарифной политики: других механизмов повышения эффективности нет. Для работы над ошибками, по большому счету, придется ждать новых контактов.

В транспортном блоке в случае эксцессов – а они возможны к середине октября, когда после лета сеть примет всю массу пассажиров, – рассчитывают обойтись маневрами внутри госконтрактов. По закону, цену контракта можно увеличить или уменьшит на 10 процентов. Разрешено «перебрасывать» средства и внутри лота. Кроме того, транспортники уже договорились с финансистами Смольного о возможных осенних коррективах: при надобности, разыграют еще 20 маршрутов.

На работу наземки в год реформы выделили 11,2 миллиарда рублей, еще 1,7 миллиарда отложили на остановки, почти миллиард – на выделенки, более 200 миллионов – на разворотные кольца.

– В перспективе нужно построить 600 остановок, но для запуска реформы хватит 212, – отметил зампредседателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев. – Полностью они будут готовы к 1 октября. До тех пор они будут работать по временным схемам.

Возможно, электронные табло до конца года появятся на 100 остановках: город в поисках технологичных устройств, которые можно «подолгу не обслуживать». За невыход в рейс – читай, серьезное отступление от графика без весомых причин – перевозчиков будут карать штрафами в 100 тысяч рублей. За три года табло хотя оснастить 600 остановок. Ну, а пока за прибытием транспорта пассажирам советуют следить по мобильным приложениям.